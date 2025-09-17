Зеленский обвинил Путина в его проверке НАТО на готовность к угрозам

Когда российский президент Владимир Путин устраивает провокации в Польше, он тем самым проверяет готовность Североатлантического блока к парированию опасности. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, его точку зрения привел телеканал SkyNews.

Глава Украины заявил, что у Путина имелась цель, когда Россия устроила вторжение своих беспилотников в польское воздушное пространство. По его мнению, Путин поставил перед собой задачу испытать НАТО.

«Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как в дипломатическом, так и в политическом плане и как на это отреагирует местное население», — указал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что не может поехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Москва является столицей страны, которая, по его словам, атакует Украину. Он также призвал Европу и США сосредоточиться на поддержке Украины, а не на своих отношениях с Россией.