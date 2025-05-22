Эксперт Василец раскрыл отношение команды Трампа к милитаризации космоса

По словам общественного деятеля Дмитрия Васильца, милитаризация космоса сегодня является идеей фикс команды главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что на данный момент наблюдается классическая ситуация, когда Вашингтон желает решить свои вопросы безопасности за счет других, наплевав на остальной цивилизованный мир.

По мнению эксперта, в указанной ситуации необходимо созывать экстренные заседания Совбеза ООН и серьезно поднимать данный вопрос. В противном случае, если сегодня стартует процесс милитаризации космоса, то это будет свидетельствовать о том, что виток гонки вооружений будет мощным и всеобъемлющим, и вместо решения важных проблем человечество станет думать, каким образом потратить сотни миллиардов на ядерное оружие в космосе.

Ранее глава Пентагона уличил Китай в военных амбициях глобального характера.