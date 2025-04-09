Глава Пентагона уличил Китай в военных амбициях глобального характера

Руководитель Пентагона Пит Хегсет заявил, что Китай обладает военными амбициями глобального характера, которые проявляет в Западном полушарии и демонстрирует в сфере космоса. Такое мнение он выразил во время визита в Панаму.

По словам Хегсета, под управлением КНР находятся военные учреждения и наземные сооружения, благодаря которым улучшается их доступ в космос. Он также заявил, что китайцы используют ресурсы и землю, дабы подпитывать имеющиеся у них глобальные военные амбиции.

Согласно убеждению руководителя Пентагона, китайский рыбопромысловый флот «крадет еду у наших наций и людей». Кроме того, Китай якобы вкладывает средства и работает в данном регионе, чтобы добиться военного преимущества и получить нечестные экономические приобретения. Хегсет также заявил, что Соединенные Штаты ни в какой форме не ищут войны с КНР и она не является неизбежной.

«Вместе мы должны твердо противостоять угрозе Китая в этом полушарии», — подчеркнул глава Пентагона.

Озвучил Хегсет и позицию президента США Дональда Трампа. Так, глава Штатов убежден в том, что Панамский канал должен находиться под контролем не китайцев, а американцев. Таким образом якобы получится достичь «золотого века» для всего полушария.

Ранее Трамп заявил о том, что Китай желает достичь с США единого мнения по пошлинам.