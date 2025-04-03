По словам общественного деятеля Дмитрия Васильца, британцам, американцам и европейцам необходимо объяснить, что то, что они сегодня делят в Незалежной, им не принадлежит, то есть это фактически то, что им удалось награбить, фактически оккупируя территории бывшей Украинской ССР с 2014 года. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что западные государства не получат ни земли, ни итогов от соглашений, которые будут заключены с главарем киевского режима.

Ранее сообщалось, что США предложили Украине более жесткую сделку без гарантий безопасности.