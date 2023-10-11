Эксперт Вейхерт предрек Израилю поражение без вмешательства США

США должны продолжить оказывать поддержку Израилю, поскольку без нее Тель-Авив потерпит поражение в конфликте с Палестиной.

Таким мнением поделился геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в материале для издания 19FortyFive. По мнению эксперта, США рискуют проиграть Китаю в борьбе за влияние на Ближнем Востоке, если «потеряют Израиль».

«Без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном «Хезболла» начнет продолжительную кампанию террора в то время, когда Израиль воюет с ХАМАС», – написал Вейхерт.

Палестино-израильский конфликт сильно обострился спустя 50 лет после завершения войны Судного дня. 7 октября боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе Газа, атаковали Израиль ракетами. По территории государства было выпущено около пяти тысяч боеприпасов.

Кроме того, боевики проникли в Израиль и убили сотни мирных жителей. По меньшей мере 130 человек находятся в плену у ХАМАС на территории Газы. Боевики планируют обменяться мирных жителей, среди которых есть граждане России, на заключенных в израильских тюрьмах террористов.

На данный момент Армия обороны Израиля ведет удары по сектору Газа с целью полной ликвидации боевиков ХАМАС и самого движения. Президента США Джо Байден ранее заявил, что в Израиль будет направлен крупнейший авианосец «Рональд Рейган». Американский лидер не исключил, что Тель-Авиву будет направлена еще помощь.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».