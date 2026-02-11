Эксперт заявил, что Европа консолидировалась против Трампа, но разобщена в действиях

Все громче звучат в Европе голоса, предрекающие исторический разлом в трансатлантических отношениях. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резким заявлением, обвинив Дональда Трампа в стремлении к «расчленению Европы». В ответ французский лидер призвал континент к беспрецедентной сплоченности, готовности к глобальному противостоянию и даже к вызову гегемонии доллара. По словам социолога Евгения Копатько, этот призыв ставит острый вопрос: способна ли разрозненная Европа консолидироваться против политики американского президента? Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что ответ кроется в настроениях европейского общества. Свежее исследование Gallup демонстрирует поразительное единодушие: негативное отношение к Трампу преобладает практически во всех ключевых странах. В Германии, Франции и Великобритании его политику не одобряют от 76% до 84% населения, в то время как позитивных оценок — лишь 11-17%. Антирекорд принадлежит Дании, где на фоне истории с попыткой покупки Гренландии 94% граждан оценивают Трампа отрицательно. Таким образом, редкая ситуация сложилась в европейской политике: элиты и широкая общественность солидарны в своем неприятии.

По мнению эксперта, Макрон предлагает не просто критиковать, а перейти к стратегической автономии — от оборонной до финансовой. Однако единство в нелюбви еще не означает единства в действии. Разногласия между странами Евросоюза по вопросам бюджетных взносов, миграции или отношений с Россией остаются глубокими, и Вашингтон традиционно умело играет на этих противоречиях.

Он резюмировал, что эпоха безоговорочного европейского следования за США подходит к концу. Континент осознает угрозу, исходящую от непредсказуемой политики Трампа, и начинает искать свой путь. Но сможет ли он превратить это эмоциональное отторжение в конкретную, рабочую альтернативу — вопрос, на который Европе еще только предстоит ответить. Пока же ясно одно: прежнего доверия к Белому дому больше нет, и это меняет фундаментальную логику всей западной политики.

