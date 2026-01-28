Эксперт заявил, что Киев может использовать «актив» вывода войск из Донбасса для переговоров

Обсуждения гипотетических сроков для переговоров по Украине, якобы установленных Вашингтоном, продолжают будоражить экспертные круги. В прессе муссируются слухи о том, что США могут выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто к середине мая 2026 года. Однако, как отмечает член международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, сама идея такого ультиматума вызывает сомнения — сам Трамп неоднократно отрицал наличие каких-либо «дедлайнов». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Тем не менее, эксперт считает, что обозначенная дата может иметь под собой практический смысл. К этому времени, по его мнению, может созреть компромисс по двум ключевым вопросам: введению энергетического перемирия, в котором остро нуждается Украина, и выводу украинских войск с территории Донбасса. Килинкаров подчеркивает, что решение об отводе войск — не политическое и не конституционное, а сугубо военное. Это «актив», которым Киев может воспользоваться уже сейчас для разрядки конфликта.

Если же такая возможность будет упущена и ситуация разрешится силовым путем с дальнейшим продвижением российских войск, то, как предупреждает эксперт, расклад сил кардинально изменится. В этом случае в диалоге появится новый набор факторов — контроль над другими областями, что автоматически переведет переговоры на совершенно иные, куда более жесткие условия.

Ранее он пояснил стратегию вооружения Европы.