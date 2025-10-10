Европейский союз продолжает демонстрировать последовательную стратегию наращивания поддержки Украины, что, по мнению экспертного сообщества, свидетельствует об отсутствии реальной заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Член Совета международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в интервью Общественной Службе Новостей представил системный анализ мотивации европейских политиков.

Европейский союз продолжает демонстрировать последовательную стратегию наращивания поддержки Украины, что, по мнению экспертного сообщества, свидетельствует об отсутствии реальной заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Член Совета международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в интервью Общественной Службе Новостей представил системный анализ мотивации европейских политиков.

Согласно его оценке, эскалация противостояния позволяет руководству ЕС решать несколько стратегических задач. Во-первых, поддерживается нарратив о российской угрозе, что оправдывает масштабное финансирование военно-промышленного комплекса. Во-вторых, создаются условия для освоения значительных бюджетных средств через различные проекты, подобные «Стене дронов», которые имеют сомнительную военную эффективность, но предполагают многомиллиардные инвестиции. Особое внимание эксперт уделяет коррупционной составляющей этих процессов.

При этом, как подчеркивает Килинкаров, европейские лидеры осознанно избегают прямого столкновения с Россией, поскольку не обладают необходимой готовностью к такому развитию событий. Вместо этого используется стратегия истощения России через украинский конфликт, что позволяет выиграть время для собственной милитаризации. Этот процесс приобретает особую актуальность на фоне выхода США из обязательств по обеспечению европейской безопасности и требования о повышении оборонных бюджетов до 5% ВВП.

По его словам, итогом такой политики становится формирование беспрецедентного по масштабам финансового пакета на милитаризацию Европы. По оценкам эксперта, в ближайшие годы на эти цели потребуется около 800 млрд евро, что свидетельствует о долгосрочном характере избранного курса и его фундаментальном влиянии на будущее европейской безопасности.

Ранее в США заявили о неготовности НАТО к войне с Россией.