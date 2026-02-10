Перспектива мирных переговоров по украинскому конфликту вновь затуманивается, и вопрос о выборах на Украине весной становится все более призрачным. Как отмечает военный политолог Александр Перенджиев, отказ Киева от избирательного процесса напрямую связан с его отсутствием стремления к реальному урегулированию. Текущая стратегия властей, по его мнению, сводится к затягиванию времени и продолжению силового противостояния, включая атаки на гражданские объекты России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт скептически оценивает и недавние заявления о прогрессе на переговорных площадках. По его словам, любые подвижки, о которых говорят Москва, Киев и Вашингтон, скорее всего, касаются второстепенных вопросов — например, обмена военнопленными или возвращения граждан. Ключевые же темы, такие как территориальное урегулирование, остаются заблокированными, поскольку любая мирная инициатива в текущих условиях, как полагает аналитик, будет содержать невыгодные для России условия.

По его мнению, в обозримом будущем ожидать серьезного дипломатического прорыва не приходится. Переговоры могут активизироваться лишь после изменения ситуации на фронте, когда военное преимущество позволит Москве диктовать более определенные условия. До тех пор Киев, по всей видимости, будет продолжать политику отсрочек, а мирный процесс останется на уровне тактических пауз, не затрагивающих сути конфликта.

