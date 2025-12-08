Илон Маск, самый богатый человек планеты и символ технологического прогресса, неожиданно для многих обрушился с жесткой критикой на руководство Европейского союза. По его мнению, ЕС превратился в структуру, отрицающую демократические принципы, и стоит на пороге неизбежного распада. Это заявление прозвучало не просто как эмоциональный выпад, а как серьезный политический сигнал, требующий осмысления. Как отмечает политолог Йохан Бекман, Маск, не занимая официальных государственных постов, давно стал своеобразным «информационным лицом» США и, более того, — голосом из будущего. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, проекты Маска в области космоса, нейротехнологий и цифровых платформ задают тон глобальным трендам. И когда такой человек подвергает сомнению легитимность и эффективность Евросоюза, это заставляет задуматься о реальном состоянии дел в объединенной Европе.

Бекман обращает внимание на ключевую проблему: ЕС, в отличие от других крупных политических организаций, таких как НАТО или БРИКС, а также ведущих государств, практически не допускает открытой дискуссии о своих ценностях, целях и эффективности. Это организация, которая не терпит самокритики и не позволяет ставить под вопрос свои основы. Руководители ЕС, включая Урсулу фон дер Ляйен, не избираются прямым голосованием граждан, что дает Маску основания называть структуру тоталитарной. Внутренние противоречия внутри Евросоюза лишь усиливают эти опасения. Политика Венгрии и Словакии, все чаще входящая в конфликт с общеевропейской линией, свидетельствует о растущих разломах. Процесс ослабления единой позиции уже идет, и заявления Маска лишь высвечивают этот тренд, привлекая к нему внимание мировой общественности.

По его мнению, критика со стороны Илона Маска — это не просто эпизод в медийном пространстве, а важный повод для рефлексии о будущем Европейского союза. Его слова заставляют задаться вопросами: насколько устойчива эта политическая конструкция в долгосрочной перспективе, способна ли она к трансформации и что ждет ее в мире, где технологические лидеры становятся все более влиятельными игроками на геополитической карте.

