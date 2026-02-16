Мюнхенская конференция по безопасности запомнится не только геополитическими заявлениями, но и неожиданным дипломатическим перформансом. Госсекретарь США Марко Рубио, в отличие от своего патрона Дональда Трампа, не стал нагнетать милитаристскую риторику, а напротив, призвал Европу к конструктивному диалогу. И это сработало — зал аплодировал стоя. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил , что произошло на самом деле.

По его словам, Рубио буквально «приземлил» конфликт, который последние месяцы раздувался в риторике Трампа и его вице-президента Вэнса. Европейцы, уже привыкшие видеть в Америке угрозу и источник нестабильности, вдруг услышали от госсекретаря слова о дружбе и партнерстве.

Вайнер подчеркивает: выступление Рубио стало для европейцев глотком свежего воздуха. Оно показало, что Америка — не пугало, а все тот же союзник, с которым можно договариваться. Аплодисменты и восторг зала стали лучшим подтверждением того, что стратегия сработала.

Но у этого успеха есть и внутренний, американский подтекст. Вайнер уверен: Рубио блестяще начал свою президентскую кампанию. Он показал себя не просто функционером, а самостоятельным игроком, способным выстраивать международные отношения без конфронтации, но с сохранением американских интересов. В преддверии выборов такой образ — серьезное преимущество.

По его мнению, итог мюнхенского выступления двойной: для Европы — сигнал о том, что с США можно иметь дело, для Рубио — мощный старт в борьбе за пост главы Белого дома. И если европейцы вздохнули с облегчением, то американским избирателям теперь есть за кем следить.

Ранее политолог Бредихин заявил, что после Мюнхена Европа осознала пропасть с США и потянется к Москве.