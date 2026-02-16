Мюнхенская конференция по безопасности, традиционно считающаяся барометром евроатлантических отношений, в этом году дала неожиданный результат. Вместо единодушного осуждения России ведущие европейские политики, по мнению экспертов, начали осознавать, что старая архитектура безопасности рухнула, а США больше не являются надежным партнером для Европы. Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин проанализировал итоги саммита и пришел к выводу: Европа переживает тектонический сдвиг. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, американцы постепенно вычеркиваются из европейского политического поля, и это заставляет старые элиты искать новую точку опоры. Великобритания, например, снова поворачивается лицом к континенту, осознавая, что без Европы ее глобальные амбиции теряют смысл. Дания, в свою очередь, готова обсуждать уступки по Гренландии, но взамен требует четких гарантий безопасности. А президент Франции Макрон, похоже, окончательно смирился с мыслью, что никуда от России не деться, и пора выстраивать с Москвой новые, прагматичные отношения.

По мнению Бредихина, главный итог Мюнхена — осознание Европой своей уязвимости и необходимости договариваться с Россией напрямую, без оглядки на Вашингтон. Следствием этого станет новая волна европейских визитов в Москву. Политики разного уровня поедут в Россию не для ритуальных осуждений, а за конкретным соглашением о новой системе безопасности на континенте.

Он резюмировал, что конференция, задуманная как площадка для давления на Москву, обернулась демонстрацией раскола в западном лагере и сигналом о скорых переменах. Европа, похоже, начинает понимать: безопасность на континенте можно построить только вместе с Россией, а не против нее.

