Политический кризис в Венесуэле достиг новой стадии, когда президент Николас Мадуро, согласно данным New York Times, предложил США схему собственной отставки в течение двух-трех лет. Однако Вашингтон отклонил это предложение, настаивая на немедленном уходе лидера. Раскрывая суть противостояния, эксперт по Латинской Америке Илья Паймушкин указывает на информационную войну как ключевой фронт. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Мадуро активно создает образ страны, способной дать решительный отпор, в то время как американские аналитические центры демонстрируют глубокое понимание всех внутренних слабостей венесуэльского режима и его внешнеполитических связей. Для США переходный период в несколько лет неприемлем, поскольку позволяет Каракасу укрепить армию и экономику при поддержке таких союзников, как Россия и Китай.

Эксперт пояснил, что последствием затягивания конфликта становится растущая напряженность в регионе. Многие латиноамериканские страны, включая Мексику, предлагают посредничество, но, по наблюдениям эксперта, Мадуро проявляет недостаточную готовность к переговорам, что свидетельствует о его рискованной стратегии.

По его мнению, вероятно скорое развитие событий, поскольку США вряд ли будут долго содержать военную группировку в Карибском бассейне без действий. Хотя президент Трамп традиционно предпочитает экономическое давление, принципиальный характер венесуэльского вопроса оставляет возможность для силового сценария, что делает ближайшие недели определяющими для судьбы страны.

