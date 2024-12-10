Эксперт заявил, что Трамп использует угрозу выхода из НАТО для давления на Европу

Высказывания Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО могут быть связаны с целью повысить прибыльность Альянса.

Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его мнению, экс-президент США использует эту угрозу как инструмент для повышения финансовой эффективности организации. Трамп, требуя от европейских стран увеличения их взносов в НАТО, пытается создать давление на них.

Перенджиев также отметил, что для США НАТО представляет собой коммерческий проект, который приносит значительную прибыль. Поэтому угроза выхода из Альянса – это не больше, чем «лукавство» со стороны будущего главы Белого дома. Хотя она все еще служит одним из способов заставить страны Европы выполнять финансовые обязательства.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему Канаде и Мексике стоит войти в состав США.