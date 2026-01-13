Эксперт заявила, что для получения шенгенской визы теперь нужны реальные брони отелей и билетов

Получение шенгенской визы для россиян перестало быть формальной процедурой «на всякий случай» и превратилось в серьезный и продуманный процесс. Как отмечает в эфире радио Sputnik руководитель туристической компании Диана Фердман, время, когда визу можно было получить «про запас», осталось в прошлом — сейчас правила существенно ужесточились, и консульства проверяют информацию с особой тщательностью.

По ее словам, это означает, что к подаче документов нужно подходить максимально ответственно. По словам эксперта, все справки должны быть подлинными, а бронирования авиабилетов и отелей — реальными и подтвержденными. Консульские отделы теперь часто звонят в отели, чтобы уточнить, действительно ли существует забронированный номер. Кроме того, туристам стоит настраиваться на получение визы строго на срок конкретной поездки, а не рассчитывать на длительные многократные шенгены, хотя французское консульство остается одним из самых лояльных.

Эксперт добавила, что в этих условиях резко возрастает ценность помощи профессионалов. Фердман дает прямой совет: покупать путевку и оформлять визу через аккредитованную туристическую компанию. Это не только упрощает процесс сбора и проверки документов, но и существенно повышает шансы на положительное решение консульства, так как турфирмы выступают дополнительным гарантом серьезности намерений путешественника.

По ее мнению, итогом ужесточения правил стал новый этап в выездном туризме. Импровизация и полулегальные схемы уходят в прошлое, уступая место тщательному планированию и сотрудничеству с проверенными операторами. Для тех же, у кого есть веская и документально подтвержденная цель поездки, путь в Европу по-прежнему остается открытым, но требует теперь гораздо больше подготовительной работы.

