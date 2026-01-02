Еще несколько стран Европы отказались признавать «неправильные» паспорта россиян

Ряд европейских государств с начала года ужесточил правила въезда для граждан России, имеющих загранпаспорта старого, небиометрического образца. К существующим ограничениям добавились новые: с 1 января 2026 года такие документы перестали признавать Федеративная Республика Германия и Румыния.

Соответствующая информация содержится в документе на официальном портале Европейской комиссии. Речь идет об обычных бумажных паспортах, не содержащих электронного чипа с биометрическими данными владельца.

Эта мера не является единовременной, а представляет собой часть последовательной политики. К примеру, Польша планирует ввести аналогичный запрет с 1 апреля, а Латвия — с 15 июля текущего года.

Ранее подобные ограничения уже были введены другими странами Шенгенской зоны. Согласно данным Общественной службы новостей, с 1 января 2026 года небиометрические паспорта РФ не признают Мальта, Дания, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония.

Литовские власти, в частности, разрешили въезд, выезд и пребывание на своей территории только при наличии десятилетнего биометрического загранпаспорта, сделав исключение лишь для железнодорожного транзита в Калининградскую область и обратно.

