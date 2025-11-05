Президент Сербии Александр Вучич сообщил о готовности начать экспорт боеприпасов с переполненных военных складов страны. Это заявление, сделанное в интервью немецкому изданию, прозвучало на фоне растущего геополитического давления на Белград. Как пояснила директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович, подобный шаг отражает сложную дилемму сербского руководства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, внешняя политика страны вынужденно балансирует в поиске компромиссов с Западом, при этом реальные схемы поставок оружия, вероятно, контролируются Вашингтоном и Брюсселем. Американская стратегия для Западных Балкан, включающая инструменты борьбы с коррупцией для усиления политического влияния, создает для Сербии дополнительные риски потери суверенитета.

Политолог отметила, что наращивание производства на сербских военных заводах в последние годы создало материальную основу для таких экспортных операций. Высока вероятность, что боеприпасы в конечном счете могут быть направлены на Украину или в другие регионы, находящиеся под западным контролем, хотя официально это не подтверждается.

По ее мнению, заявление Вучича стало маркером глубокого кризиса. Растущее недовольство сербского общества уступками Западу, усиление внешнего давления и потенциальные поставки оружия создают взрывоопасную смесь, которая может сделать следующий год переломным для сохранения текущего политического курса и стабильности страны.

Ранее Песков отреагировал на готовность Сербии продавать боеприпасы ЕС.