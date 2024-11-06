Эксперт заверил, что Трамп не сможет выполнить обещание о скором завершении СВО

Дональд Трамп не выполнит свое амбициозное обещание о завершении конфликта в Украине в кратчайшие сроки. Об этом в беседе с Инфо24 заявил политолог Илья Гращенков.

По его словам, сначала президенту США придется наладить диалог с политическими элитами. А на территории Штатов сейчас, как известно, немалый вес имеют представители ВПК и демократы, который поддерживают помощь Украине. Поэтому Трампу придется идти «на какие-то уступки».

Чтобы добиться прекращения специальной военной операции, ему также потребуется значительно сократить меры поддержки. Однако осуществить это будет нелегко без поддержки Конгресса.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США. К поздравлениям коллеги присоединились главы других государств.