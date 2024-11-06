Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Глава Украины Владимир Зеленский поспешил поздравить Дональда Трампа с победой на выборах. Также свои поздравления по поводу президентских выборов выразили главы Индии и Британии.

Британский премьер-министр назвал в своем поздравлении Трампа другом. По его мнению, они стоят плечом к плечу на защите общих ценностей, таких как демократия, свобода и предпринимательство.

«Я знаю, что особые отношения между Великобританией и США будут продолжать процветать по обе стороны Атлантики в течение многих лет», — указал он.

Моди, в свою очередь, отметил необходимость возобновления сотрудничества для глобального партнерства между Соединенными Штатами и Индией.

Зеленский же напомнил Трампу, что они вместе обсуждали всего два месяца назад способы борьбы с российской агрессией, а также «план победы» украинского лидера.

«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы с нетерпением ждем наступления эры сильных США под решительным руководством президента Трампа», — сказано в поздравлении Зеленского.

Одновременно с этим Трампа поздравил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он выразил надежду, что новый лидер внесет свой вклад в развитие альянса. При этом он не стал упоминать ни Россию, ни Украину.

До этого сообщалось, что Трампа с избранием на пост поздравили руководители Сербии, Франции и Израиля. Они высказали мнение, что новый американский лидер поможет принести процветание всему мировому сообществу.