Эксперты из США и Канады назвали роспуск НАТО лучшим подарком к юбилею этой организации

В апреле Северо-Атлантическому блоку исполнится 75 лет. Самое лучшее для мира деяние, которое он сможет сделать в эту честь – это самораспуститься. Так считают ученые и аналитики, чьи слова привели в своем материале РИА Новости .

В момент создания НАТО насчитывало всего 12 участников. Теперь в него входят 32 государства. По мнению экспертов, было бы гораздо лучше, если страны сами будут обеспечивать свою безопасность, сосредоточив усилия на отстаивании национальных интересов.

«Конец НАТО был бы прекрасным вкладом в мир на планете», - заявил по этому поводу Чарльз Ортель, аналитик из Соединенных Штатов.

Канадский историк Мэтт Орет и вовсе сравнил рост блока с онкологией. Он распространяется по всему миру, как раковая опухоль по человеческому организму. Агрессивные действия НАТО несут гибель большому количеству людей, грозят утерей свобод и безопасности. Они же ведут к тому, что многие государства уже постиг экономический крах.

Ранее Владимир Путин высказался по поводу возможной войны России против НАТО. Он указал, что РФ не планирует нападать на страны блока. Все заявления об агрессивности Москвы, и что она хочет развязать новые боевые действия – это полный бред.