Путин: РФ не планирует воевать с НАТО, это просто бред

У РФ не имеется планов вступать в конфронтацию с Североатлантическим альянсом, подобные заявления от западных политиков являются бредом, а разница в военных расходах слишком велика. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Сообщается, что Путин заявил об этом в ходе своей недавней поездки в Торжок в Тверской области. Уточняется, что глава государства беседовал с местными военными летчиками и рассуждал о военном столкновении с НАТО в ходе разговора.

По словам Путина, в позапрошлом году Соединенные Штаты потратили свыше $800 миллиардов на военные расходы. В то же время, РФ потратила лишь $72 миллиарда, напомнил президент. Он указал на то, что вступать в военную конфронтацию с таким соотношением сил – это бред.

Ранее эксперт Асафов выразил мнение, что причиной для оскорблений Байдена в адрес Путина являются скорые выборы в Штатах.