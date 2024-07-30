Эксперты раскритиковали предложенную Байденом реформу Верховного суда США

Если инициатива действующего президента Байдена по реформированию Верховного суда Соединенных Штатов пройдет, то будет полностью разрушен принцип независимости судебной власти. Статью по этому поводу опубликовало Fox News.

Бывший генпрокурор США Уильям Барр и специалист в юриспруденции Келли Шеклфорд выразили свое резко негативное отношение к данной реформе.

«Последнее, что нам сейчас нужно в этой стране, это переворот в Верховном суде, который угрожал бы нашему демократическому строю», - указали они.

Юристы считают, что если предложение Байдена пройдет, то суд попадет в полную зависимость от того, кто находится в данный момент на вершине власти. Закон подчинится политике, лишившись при этом какой-либо объективности. Самого президента и его окружение перестали устраивать независимые судьи, которые охраняют Конституцию и ее положения.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис перестала отвечать на любые вопросы о физическом состоянии и здоровье Байдена. Она также ответила отрицательно на вопрос, может ли президент выполнять функции главнокомандующего при необходимости. Из-за этого в Америке немедленно поползли слухи о смерти главы Белого дома.