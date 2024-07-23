Fox News: Камала Харрис отказывается отвечать на вопросы о состоянии Байдена

Отмечается, что Харрис не отвечает на запрос телеканала, ранее направленный ей. Вопросы были посвящены местонахождению Байдена и состоянию его здоровья в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией.

«Харрис не сказала, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего», — говорится в сообщении телеканала.

Среди граждан США распространяется теория о том, что Байден умер. «Масло в огонь» подлили приспущенные утром 23 июля флаги на здании Белого дома. Позже появилась информация о том, что флаги приспустили в связи со смертью конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Ли.

Утром во время выступления на одном из мероприятий Харрис провела телефонный разговор с Байденом. К шефу она обратилась с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты». В ответ похожий на президента голос сообщил, что слышит и видит.

Байден снялся с президентской гонки. Он заявил, что вместо себя от партии демократов выдвинет кандидатуру Харрис.

Ранее пользователи соцсетей усомнились в том, что Харрис общалась с настоящим Байденом. Американцы требуют показать президента США по видео.