Эксперты считают, что Трамп не откажется от интереса к Гренландии

Президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от интереса к Гренландии, заявил в интервью ТАСС профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс. По его словам, бывший глава Белого дома продолжает рассматривать остров как стратегический объект, несмотря на сложность и нестабильность возможной сделки.

Сакс охарактеризовал поведение Трампа как непродуманное и эмоциональное, добавив, что попытки «завладеть» Гренландией выглядят крайне рискованными. Экономист подчеркнул, что для США контроль над островом может быть привлекательным с военной точки зрения, но с политической и дипломатической стороны это крайне нестабильная перспектива.

21 января после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил о контуре соглашения по Гренландии. Согласно информации портала Axios, проект предполагает сохранение суверенитета Дании над островом, а США получат право размещать военные объекты и зоны обороны, если это потребуется НАТО.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Копенгаген подписали Договор о защите острова, взяв на себя обязательство защищать его от возможной агрессии, помимо стандартных союзнических обязательств по НАТО.

