Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал в соцсети X сообщение о том, что британский премьер Кир Стармер пообедал блюдом из галлюциногенных грибов в Пекине.

Дмитриев предположил, что, возможно, «грибы просветят» британских политиков и помогут им решить насущные проблемы: остановить неконтролируемую иммиграцию, бороться с бандами педофилов и прекратить «разрушение западной цивилизации». Его саркастичный пост стал ответом на публикацию The Telegraph, детально описавшую посещение Стармером пекинского ресторана, известного блюдами из психоактивных грибов.

Ранее сообщалось о том, что Кир Стармер обедал в ресторане с галлюциногенными грибами в Пекине.