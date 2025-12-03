Перспективы мирного урегулирования украинского конфликта остаются туманными, и ключевой вопрос — кто будет реальной стороной на переговорах. Как отмечают эксперты, позиция Европы в этом процессе выглядит все более маргинальной. Журналист и историк Полина Реутова считает: пока европейцы не изменят свой подход, их роль будет незначительной, поскольку они предлагают Украине статус де-факто члена НАТО без формального вступления, что лишь подразумевает дальнейшую милитаризацию и прямо противоречит целям российской спецоперации. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, в то же время возникает вопрос о самостоятельности самого Киева. Американский политолог Джон Вароли прямо называет Украину «американским протекторатом», а Владимира Зеленского — фигурой, полностью зависящей от Вашингтона, где, по его мнению, и находится реальный центр принятия решений. Эта точка зрения ставит под сомнение сам смысл прямых переговоров с нынешним украинским руководством.

Однако, как полагает политолог Николай Топорнин, полностью исключать Киев из процесса нельзя. Несмотря на внутренние скандалы и ослабление позиций Зеленского, он остается формальным главой одной из воюющих сторон, и без его участия любой мирный план будет неполноценным.

Таким образом, диалог фактически сузился до формата Москва — Вашингтон, где Европа играет второстепенную роль, а Украина рискует превратиться из субъекта в объект обсуждения, чья судьба будет решаться без ее реального участия в ключевых компромиссах.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что компромиссы по итогам переговоров с Уиткоффом в Москве пока не найдены.