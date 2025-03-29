Эквадор начал подготовку к экстренному размещению войск США

В Эквадоре ожидают прибытия американских военнослужащих. Глава государства Даниэль Нобоа планирует обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой о содействии в противодействии преступным группировкам, как сообщает телеканал CNN в субботу, 29 марта.

В Эквадоре в последнее время наблюдается рост преступности. В частности, 12 января произошло нападение на главу кантона Аренильяс Эбера Понсе. Преступник выстрелил в автомобиль чиновника не менее пяти раз, в результате чего тот получил серьезные ранения и позже скончался в клинике.

По информации, полученной от телеканала, в прибрежном городе Манта ведётся строительство нового морского сооружения, предназначенного для размещения казарм и административных помещений для американских военных.

«У нас есть план», — сказал президент Эквадора Нобоа в интервью телеканалу.

Как сообщили корреспонденты CNN, глава государства Нобоа стремится привлечь американские военные силы для борьбы с преступными группировками, которые терроризируют население. Он планирует провести переговоры с президентом Трампом, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в области безопасности.

По информации, полученной от неназванного представителя власти, эксплуатация объекта будет осуществляться непрерывно.

Ранее сообщалось, что США закрывают свои миграционные офисы сразу в четырех странах Латинской Америки. Они прекращают действовать в Коста-Рике, Гватемале, Колумбии и Эквадоре. Это сделано для того, чтобы США могли шире управлять миграционными процессами с учетом собственных национальных интересов.