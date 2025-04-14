Эквадор выбрал самого молодого президента в своей истории

В Эквадоре определился новый президент, которым стал 38-летний Даниэль Нобоа, избранный на четырехлетний срок. Примечательно, что Нобоа уже занимает президентский пост, однако его пребывание у власти не достигает и полутора лет, передает РИА Новости.

Осенью 2023 года он одержал победу на внеочередных выборах, войдя в историю Эквадора как самый молодой лидер. Его предшественник Гильермо Лассо распустил парламент, обвинив депутатов в препятствовании реализации его политической программы, что повлекло за собой досрочные выборы. Сам Лассо был обязан уйти в отставку через полгода.

Таким образом, прошедшие 13 апреля выборы стали уже третьими за последние четыре года, несмотря на то, что президентский мандат рассчитан на четыре года.

Стоит отметить, что Нобоа — сын Альваро Нобоа, одного из богатейших людей Эквадора, который неоднократно баллотировался в президенты, но безуспешно.

Новоизбранный президент родился в Майами и получил образование в престижных учебных заведениях, включая школу бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, школу бизнеса Kellogg, Гарвард и Университет Джорджа Вашингтона.

Ранее сообщалось, что российскому путешественнику Морозову отказали во въезде в Эквадор.