Российского путешественника Морозова не пустили в Эквадор

Александр Морозов на своем микроавтобусе «УАЗ» совершает очередное кругосветное путешествие. Его маршрут прервался на границе с Эквадором, туриста не впустили в эту страну. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Морозов уже совершил одно кругосветное путешествие на микроавтобусе. Его внесли в книгу российских рекордов. Теперь же он запланировал новый тур все на той же «буханке». На границе с Эквадором ему отказали во въезде в эту страну.

«Пограничники задержали Морозова и его команду из трех человек, допрашивали группу час и выдали документ об отказе на въезд», — указал микроблог.

Теперь весь маршрут оказался сломанным. Планировалось пересечь Эквадор и въехать в Колумбию, откуда туристы бы отправились на другой континент. Причиной отказа во въезде назвали некие угрозы внутренней безопасности государства. По словам пограничников, сейчас россиян перестали впускать в страну независимо от способа въезда. Сейчас туристам пытаются помочь российские дипломаты.

Ранее сообщалось, что Эквадор начал подготовку к экстренному размещению войск США. Правительству потребовались американские военные, чтобы справиться с высоким уровнем преступности. С помощью армии Соединенных Штатов местное правительство хочет разобраться с различными криминальными группировками.