Согласно результатам экзит-пола, проведенного социологической лабораторией Ipsos, на выборах президента Польши победу одержал кандидат от правящей коалиции и явный ставленник Брюсселя Рафал Тшасковский.

Буквально час назад завершилось голосование во втором туре на президентских выборах в Польше.

Согласно результатам экзитпола, Тшасковский получает 50,3% голосов, что позволяет ему опередить своего оппонента — представителя оппозиции Кароля Навроцкого, который набирает 49,7% голосов.

Избирательная комиссия объявит официальные итоги первого этапа голосования после обработки всех бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник.

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