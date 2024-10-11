Воевавший за ВСУ двоюродный брат известной колумбийской певицы Шакиры погиб под Курском, пишет газета El Espectador.

31-летнего молодого человека звали Рафаэль Мебарак Риполи. Он погиб в бою против военнослужащих ВС РФ. Как отметил источник, мужчина служил в одном из подразделений ВСУ в качестве наемника.

По данным газеты, на территорию РФ брат Шакиры попал в сентябре 2024 года в результате незаконного вторжения украинских боевиков. Отмечается, что тело Риполи нашли в обугленном состоянии. Определить его личность удалось по импланту тазобедренного сустава.

Как пишет El Espectador, мужчину в октябре доставили в Колумбию, где и похоронили.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о ликвидации пунктов наемников, воюющих против России в составе ВСУ. Были зафиксированы случаи участия в вооруженном конфликте против РФ граждане Грузии, США, Великобритании, Израиля, Польши.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю ВСУ потеряли 2,1 тыс. военнослужащих и освободили два населенных пункта в Курской области.