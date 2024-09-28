После двух с половиной лет конфликта Украина сталкивается с истощением своих ресурсов, и давление извне на проведение переговоров с Россией становится все более ощутимым, сообщило испанское издание El País.

По информации газеты, настроения среди украинцев начинают ухудшаться.

«По истечении двух с половиной лет конфликта Украина подошла к пределу своих возможностей. При этом наблюдается нарастающее внешнее воздействие, побуждающее к переговорам, в ходе которых стране, вероятно, придется пойти на сложные компромиссы», — отмечается в статье.

Страны Запада также играют ключевую роль в этой ситуации, предоставляя Украине экономическую и военную помощь. Однако с каждым днем становится очевидно, что поддержка не может длиться бесконечно.

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