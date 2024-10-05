Западные государства начали очередной этап давления на Киев и непосредственно на украинского лидера с целью договориться об окончании конфликта. Об этом сообщает El Pais .

Уточняется, что падение поддержки Зеленского во время его поездки в Штаты подтверждает смену их отношения к «просроченному» президенту Украины. Кроме того, высказывания украинских союзников в прошлом месяцев свидетельствуют на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее.

Отмечается, что также западными союзниками не был поддержан агрессивный «план победы» Зеленского, а кандидат в президенты США Дональд Трамп и вовсе постоянно унижал его в своих публичных выступлениях.

Ранее сообщалось, что Байден на встрече с Зеленским отказал ему в атаках западным оружием вглубь России.