El Pais: Запад начал давление на Зеленского с целью завершения украинского конфликта
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
Западные государства начали очередной этап давления на Киев и непосредственно на украинского лидера с целью договориться об окончании конфликта. Об этом сообщает El Pais.
Уточняется, что падение поддержки Зеленского во время его поездки в Штаты подтверждает смену их отношения к «просроченному» президенту Украины. Кроме того, высказывания украинских союзников в прошлом месяцев свидетельствуют на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее.
Отмечается, что также западными союзниками не был поддержан агрессивный «план победы» Зеленского, а кандидат в президенты США Дональд Трамп и вовсе постоянно унижал его в своих публичных выступлениях.
Ранее сообщалось, что Байден на встрече с Зеленским отказал ему в атаках западным оружием вглубь России.