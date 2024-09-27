Президент США Джо Байден во время прошедшей в Нью-Йорке встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским отказал своему украинскому коллеге в его настойчивой просьбе разрешить бить американским дальнобойным оружием по целям глубоко внутри территории России, пишет The Wall Street Journal.

Отметим, что буквально накануне в Белом доме оценили так называемый план победы Зеленского как «набор инициатив», отложив его обсуждение на более поздний срок.

«Байден отказался снять ограничения на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия против России. Несмотря на то, что Киев и европейские союзники, а также члены Конгресса открыто призывают его к этому», — приводится в сообщении издания.

Отмечается, что во время встречи Байдена и Зеленского последнему было четко доведено, что данный радикальный шаг может привести к неминуемому столкновению США и России с трудно прогнозируемыми последствиями.

Ранее сообщалось, что Зеленский и его команда отказались от встречи с Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, так как данное событие могли интерпретировать как поддержку кандидатуры последнего на грядущих выборах президента США.