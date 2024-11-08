El Pais: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на победившего на выборах в США Трампа

Зеленский нацелился на сближение с Трампом до инаугурации. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на иностранное СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сблизиться с Дональдом Трампом. Он полагает, что риторика республиканца, критиковавшего поставки оружия, может существенно отличаться от его действий на посту президента, который Трамп займет в январе следующего года.

Эксперты считают, что украинский лидер планирует ссылаться на опыт 40-го президента США, Рональда Рейгана, чтобы переубедить Трампа.

Зеленский, кстати, стал одним из первых зарубежных чиновников, кто поздравил Трампа с его победой на выборах. В Кремле анализируют ситуацию и считают, что у США есть шанс пересмотреть подход к конфликту между Россией и Украиной.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Путиным. Как известно, он до сих пор не общался с российским коллегой.