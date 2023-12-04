Электроснабжение, нарушенное штормом в Крыму, полностью восстановили

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что на полуострове полностью восстановили электричество, которое перестало поступать в некоторые районы из-за шторма.

Об этом глава республиканского МЧС написал в понедельник, 4 декабря, в своих соцсетях.

«По состоянию на 08:00, по данным ГУП «Крымэнерго», электроснабжение восстановлено в полном объеме», – сообщил Садаклиев.

Он отметил, что котельные работают в штатном режиме без перебоев. Также осуществляется водоснабжение жителей.

Ранее в Крыму сообщили, что после урагана, обрушившегося на регион в конце ноября, без электричества оставались более 500 человек.

Шторм, вызванный средиземноморским циклоном, обрушился на Крым, Севастополь и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Сильный ветер сносил деревья и обрывал провода. Из-за него в некоторых города Крыма море вышло из берегов.

Ранее Садаклиев сообщил, что ущерб, нанесенный Крыму ураганом, составил порядка 40 млрд рублей. В результате урагана в республике и на Кубани погибли три человека.

Мы сообщали, что мэр Сочи Алексей Копайгородский назвал ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре города. По его словам, он составил более 200 млн рублей.