Электроснабжение, нарушенное штормом в Крыму, полностью восстановили
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Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что на полуострове полностью восстановили электричество, которое перестало поступать в некоторые районы из-за шторма.
Об этом глава республиканского МЧС написал в понедельник, 4 декабря, в своих соцсетях.
«По состоянию на 08:00, по данным ГУП «Крымэнерго», электроснабжение восстановлено в полном объеме», – сообщил Садаклиев.
Он отметил, что котельные работают в штатном режиме без перебоев. Также осуществляется водоснабжение жителей.
Ранее в Крыму сообщили, что после урагана, обрушившегося на регион в конце ноября, без электричества оставались более 500 человек.
Шторм, вызванный средиземноморским циклоном, обрушился на Крым, Севастополь и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Сильный ветер сносил деревья и обрывал провода. Из-за него в некоторых города Крыма море вышло из берегов.
Ранее Садаклиев сообщил, что ущерб, нанесенный Крыму ураганом, составил порядка 40 млрд рублей. В результате урагана в республике и на Кубани погибли три человека.
Мы сообщали, что мэр Сочи Алексей Копайгородский назвал ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре города. По его словам, он составил более 200 млн рублей.