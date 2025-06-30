Израиль заявил об успехе операции против Ирана

Израильская армия заявила об успешном срыве иранской ядерной и ракетной программы, отбросив её развитие на годы назад. В Иране утверждают, что ущерб минимален.

Израиль завершил операцию «Восходящий лев», в ходе которой были нанесены массированные удары по ключевым объектам ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана. По заявлениям представителя ЦАХАЛ, результаты операции позволили отбросить развитие иранских военных программ на несколько лет назад. Армия страны выполнила все стратегические задачи, поставленные политическим руководством.

Однако в Тегеране с израильской оценкой не согласны. Официальные представители заявляют, что атаки нанесли лишь незначительный ущерб мирным ядерным объектам и не остановят развитие иранской атомной программы. Верховный лидер Али Хаменеи заявил о победе над Израилем и поздравил народ с успешным отражением агрессии.

Стороны озвучивают резко отличающиеся данные по потерям. В Иране сообщают о более чем 620 погибших и почти 5000 раненых. Израиль заявляет о 20 погибших и более 1470 пострадавших.

Конфликт, продолжавшийся 12 дней, стал одним из самых острых эпизодов ближневосточного противостояния последних лет. Его итоги пока далеки от окончательных: обе стороны готовятся к следующему раунду.

Ранее главу украинской дипмиссии вызвали в МИД Ирана для вручения ноты протеста.