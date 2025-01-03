Элитная 155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», проходившая обучение на Западе, прибыла на фронт в неполном составе.

В районе Покровска, куда ее планировали перебросить, должно было быть более 5800 военных, а там было примерно на 1700 меньше. Они отсутствовали во время ее подготовки на Западной Украине, во Франции и в Польше.

О данной проблеме сообщает американский журнал Forbes.

В результате сражения под Покровском 155-я механизированная бригада понесла огромные потери, лишившись части танков и другой бронетехники.

Ранее сообщалось о начале операции по зачистке Кураховской ТЭС от большой группировки ВСУ.