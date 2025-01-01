На территории кураховской ТЭС продолжается массовая зачистка от украинских военных. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, основная группа противника засела именно там. На месте работают бойцы ВС РФ.

Российские военные практически выбили противника из Курахово: впереди лишь точечные очаги сопротивления, отметил источник. Пока более сложным участком остается Курасховская теплоэлектростанция, где засела большая группировка ВС Украины.

«На Кураховской ТЭС еще идут зачистки, там довольно большая группировка сконцентрирована, основные силы, оставшиеся в городе. Предстоит еще немало работы», — передали федеральному агентству.

Напомним, что Курахово — лакомый кусочек для ВСУ. Он находится в 46 километрах к западу от Донецка, рядом есть водохранилище и несколько удобных маршрутов. Город имеет важное стратегическое и оперативное значение.

Ранее сообщалось, что генерал ВСУ Романенко выступил за прекращение боевых действий.