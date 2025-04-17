Эмир Катара прибыл в Россию на переговоры с Путиным

В Россию с официальным визитом прибыл эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Его самолет совершил посадку во Внуково-2, аэропорту, предназначенном для правительственных рейсов.

Как передает ТАСС, катарского лидера сопровождает представительная делегация. 17 апреля Тамим бен Хамад Аль Тани проведет встречу и переговоры с президентом Российской Федерации, Владимиром Путиным.

В ходе визита в российскую столицу эмир Катара планирует обсудить с российским руководством ключевые вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, обстановку в секторе Газа и конфликт на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил Мухаммед аль-Хулейфи, занимающий пост государственного министра в МИД Катара.

По словам аль-Хулейфи, в программу переговоров также включены вопросы, касающиеся углубления экономического взаимодействия между двумя странами. Доха, по мнению госминистра, видит значительный потенциал для укрепления российско-катарских связей в различных областях.

Помимо прочего, прибывший в Россию заместитель министра иностранных дел Ирана Аракчи передаст Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана, о чем сообщили в Кремле.

Аракчи сообщал, что в послании, предназначенном для российского президента, затрагиваются последние события на международной арене, а также перспективы развития двусторонних отношений между Москвой и Тегераном.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с освобожденным из плена в Газе Труфановым и его семьей.