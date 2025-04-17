Путин встретился с освобожденным из плена в Газе Труфановым и его семьей

В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина и россиянина Александра Труфанова, пробывшего в плену у движения ХАМАС 500 дней. Об этой встрече рассказала «Лента.ру».

Труфанов является гражданином двух государств, России и Израиля. Российский лидер сообщил, что его освобождение из плена стало возможным благодаря тесным связям между РФ и палестинцами.

«То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», — указал он.

Путин добавил, что Труфанову и его семье стоит поблагодарить лидеров движения ХАМАС, которые пошли навстречу руководству России и освободили пленника в качестве жеста доброй воли. Он добавил, что очень надеется, что все пленники сумеют обрести долгожданную свободу.

На встрече с Путиным также присутствовала члены семьи Труфанова, которые также побывали в плену. Мать россиянина Елена Труфанова и его невеста израильтянка Сапир Коэн обрели свободу еще в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что на 17 апреля у Путина запланирована встреча с эмиром Катара. Политические лидеры должны обсудить российско-катарское взаимодействие в различных сферах с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.