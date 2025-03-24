Эндрю Пик и Майкл Энтон представили США на переговорах с РФ в Эр-Рияде

Американскую делегацию на переговорах с российской стороной, проходящих в Эр-Рияде, возглавляют Эндрю Пик, занимающий должность старшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности, и Майкл Энтон, директор по политическому планированию в Государственном департаменте, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сообщалось об участии Энтона, а также помощников Кита Келлога, специального посланника по Украине, и Майка Уолтца, советника по национальной безопасности, в составе делегации США. Официальные лица США воздержались от публичного объявления имен участников консультаций.

Переговоры между российскими и американскими представителями начались в Эр-Рияде в понедельник утром. Российскую делегацию возглавляют Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора Федеральной службы безопасности.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к российской делегации, стороны прервали консультации в Эр-Рияде после почти трех часов обсуждений и планируют возобновить их в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что украинская делегация осталась в Эр-Рияде в ожидании итогов диалога РФ и США.