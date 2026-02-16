Энергетический кризис в Европе: Марко Рубио обсудил с Виктором Орбаном прекращение транзита через Украину

Будапешт официально обвинил Киев в блокировке транзита по политическим мотивам, в то время как украинская сторона ссылается на технические повреждения инфраструктуры в результате российских атак. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина намеренно отключила электроснабжение на критическом участке нефтепровода. На этом фоне Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить прокачку российской нефти через адриатический трубопровод «Адрия». Глава хорватского министерства экономики Анте Шушняр выразил готовность помочь соседям, подчеркнув, что Загреб не допустит энергетического дефицита в Центральной Европе и обеспечит поставки в рамках морских исключений из санкций Евросоюза.

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Будапешт для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном после аналогичного визита в Словакию. Одной из ключевых тем переговоров стала энергетическая безопасность региона. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что Киев использует транзит как инструмент давления, пытаясь заставить Будапешт пересмотреть позицию по вопросу вступления Украины в ЕС.

В прошлом году объемы прокачки по южному участку «Дружбы» упали до десятилетнего минимума, составив менее 10 млн тонн. Зависимость Венгрии и Словакии от этого маршрута остается критической, так как обе страны обладают исключениями из санкционных пакетов ЕС на импорт трубопроводной нефти из России и продолжают бороться за сохранение этих логистических цепочек.

