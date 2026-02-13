Новая стратегия Мерца: как сблизить Украину и Балканы с Европой без полноправного членства

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резонансным обращением к странам, ожидающим вступления в Евросоюз. Об этом пишет The Guardian.

В ходе своего недавнего заявления политик признал, что затягивание процесса расширения вызывает у него «растущий дискомфорт», однако честно предупредил: быстрых решений ждать не стоит. Мерц подчеркнул, что не хочет «терять» страны-кандидаты, но существующая система принятия решений в ЕС фактически парализована.

Мерц прямо указал на то, что «все игнорируют слона в комнате» — необходимость единогласного решения всех 27 стран. На текущий момент Венгрия продолжает блокировать ключевые этапы переговоров, что делает невозможным прогресс в рамках старых правил. Несмотря на оптимистичные прогнозы о 2027 годе, Мерц назвал вступление Киева к этому сроку «невозможным». По его словам, страна должна сначала полностью соответствовать Копенгагенским критериям, что требует многих лет глубоких реформ.

Чтобы кандидаты не потеряли мотивацию, Мерц предложил разработать «новую стратегию». Речь может идти о поэтапной интеграции: доступе к единому рынку и участии в обсуждениях без права голоса — так называемом «частичном членстве». Эксперты отмечают, что Мерц пытается балансировать между необходимостью сохранить геополитическое влияние Европы и жесткой реальностью европейской бюрократии.

Ранее в НАТО одобрили инициативу Парижа по восстановлению каналов связи с РФ.