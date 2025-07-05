Эрдоган: Азербайджан готов к диалогу с Россией

Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой они обсудили ситуацию, сложившуюся в отношениях между Баку и Москвой, как сообщает агентство Anadolu.

Президент Турции отметил, что лидер Азербайджана действует взвешенно и не пытается обострить конфликт, а стремится к мирному разрешению сложившейся между соседними странами ситуации.

Глава Турции подчеркнул, что между Анкарой и этими государствами существуют прочные дипломатические и стратегические отношения.

Президент Турции полагает, что можно найти выход из сложившейся ситуации, используя заявления, которые помогут снизить напряжённость. Он выразил уверенность в том, что лидеры Азербайджана и России смогут найти общий язык и преодолеть разногласия.

Ранее сообщалось, что азербайджанские адвокаты отказываются вести дела задержанных в Баку россиян.