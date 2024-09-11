Эрдоган: Крым нужно вернуть Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Крымской платформы» в Киеве высказался о необходимости возврата Крыма в состав Украины, так как это «требуется международным правом». Об этом сообщил ТАСС.

«Возвращение Крыма в состав Украины — это требование международного права», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара поддерживает независимость и суверенитет Украины. Также он выразил надежду на то, что конфликт завершится справедливым и долгосрочным миром, основанным на территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины.

В начале сентября рабочая группа при парламенте Крыма признала незаконным решение советского лидера Никиты Хрущева о передаче полуострова в состав УССР.

Ранее сообщалось, что Россия категорически отвергает любые ультиматумы по Украине.