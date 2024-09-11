Рябков: Россия не пойдет ни на какие ультиматумы по Украине

Россия категорически отвергает любые ультиматумы в отношении конфликта на Украине, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщил RT.

«Те, кто там [на Украине] у власти, должны отбросить свои запреты на любые контакты. Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были, в каком бы формате они ни были представлены», — сказал чиновник.

По его словам, украинскому руководству необходимо признать реальность, сравнив ситуацию на фронте с их иллюзорными представлениями о возможностях и ограничениях.

Ранее сообщалось, что в Кремле не следили за дебатами Трампа и Харрис.