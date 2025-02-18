Эрдоган начал обсуждать с Зеленским урегулирование конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Зеленский прибыл в Анкару в понедельник, 17 февраля. Там он намерен обсудить возможности предоставления гарантий безопасности для Украины со стороны Турции.

Турция активно проявляет инициативу в вопросах мирного урегулирования конфликта. Анкара ранее выразила готовность сыграть конструктивную роль в обеспечении безопасности Украины. Эрдоган заявлял о необходимости создания условий для долговременного прекращения огня и возвращения к мирным переговорам.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась двусторонняя встреча высокого уровня между делегациями США и РФ. Представительство российской стороны возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также со стороны Москвы в переговорах участвует помощник президента Юрий Ушаков.

Делегацию США возглавил помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Также американскую сторону представляют государственный секретарь Марк Рубио и специальный посланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ сообщило о завершении первой части переговоров между представителями России и США.