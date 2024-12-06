ТАСС: встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Дохе 7 декабря

Министерская встреча в астанинском формате по сирийскому урегулированию с участием глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции пройдет в столице Катара на Дохийском форуме в субботу, 7 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Недавно стало известно, что Министерство иностранных дел Турции объявило об участии главы турецкого МИД Хакана Фидана в Дохийском форуме, где в субботу назначена встреча для обсуждений по сирийской тематике в астанинском формате.

Ранее агентство AP сообщило о том, что наступление повстанцев в Сирии может привести к конфликту между Турцией и Россией.