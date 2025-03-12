Эрдоган объяснил, почему ЕС выгодно пустить Турцию в союз

Во время встречи с Туском, по словам турецкого лидера, затрагивались и вопросы о сотрудничестве на региональном уровне, а также обсуждались глобальные вопросы. В ходе беседы Эрдоган в очередной раз указал на интересы Анкары. Он объяснил, чем вступление Турции в ЕС будет полезно для европейской безопасности — одной из ключевых сфер на фоне происходящего на Украине.

«Мы каждый раз подчеркиваем, что полноправное членство в ЕС является нашей стратегической целью. <...> Если ЕС хочет предотвратить и даже обратить вспять потерю своей мощи и высоты, он может добиться этого только через полноправное членство Турции», — заявил президент Турции.

Как напоминает РИА Новости, в МИД Турции заявляли, что Анкара и ЕС работают над упрощением визового режима. Пока граждане Турции сталкиваются с проблемами при оформлении шенгенской визой, но в скором времени все может измениться.

Ранее стало известно, где могут назначить встречу делегаций России, Украины и США для переговоров.